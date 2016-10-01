﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
Bu haber 9671 kez okundu.

Reklam yatırımlarında yüzde 10 büyüme öngörülüyor

Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan 2016'nın ilk yarısındaki reklam yatırımları açıklandı.

Reklam yatırımlarında yüzde 10 büyüme öngörülüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türkiye'de ilk 6 ayda toplam reklam yatırımı 3.662 milyon TL'yi buldu. Yatırımların yüzde 53.2’sini televizyon, yüzde 14.75’ini basın, yüzde 22.07’sini dijital, yüzde 6.42’sini açıkhava, yüzde 2.27’sini radyo ve yüzde 1.3’ünü ise sinema reklamları oluşturdu. 2016 yılı sonu için yüzde 10'luk bir büyüme öngörülüyor. Bu yılın ilk yarısında en büyük artış radyo reklamlarında yaşandı. Radyo reklamlarına yapılan yatırım geçen yıl aynı dönemde 62.78 milyon TL iken 2016'nın ilk yarısında yüzde 32.46'lık bir artışla 83.16 milyon TL'ye yükseldi. Radyonun ardından dikkat çeken bir yükseliş de geçen yıl olduğu gibi sinema reklam yatırımlarında oldu. Geçtiğimiz yıl 41 milyon TL olan toplam sinema reklam yatırımı bu yıl 47.47 milyon TL’ye ulaşarak yüzde 15.69’luk bir artış sağladı. Toplam açıkhava reklam yatırımı ise bir önceki yıla göre yüzde 9.66 oranında arttı. Dijital reklam yatırımları büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. 2015 yılı ilk 6 ayında yüzde 22 artış gösteren reklam yatırımı bu yıl da aynı oranda artış gösterdi. 2016 yılı ilk 6 ayında dijital reklam yatırımı toplamda 808.21 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlara display, mobil ve search de dahil. Dijital reklam yatırımlarındaki dağılım içinde mobil yüzde 41.78'lik artış ile en dikkat çeken reklam alanı oldu. Dağılımda ikinciliği yüzde 11.54 ile search, üçüncülüğü ise yüzde 9.11'lik pay ile display uygulamaları aldı. 2016 yılı sonunda tüm dünyada reklam yatırımlarının yüzde 6.5 büyümesi bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Reel Sektör AnlamıReel Sektör Ne DemekReel Sektör FirmalarıReel Sektör TanımıReel Sektör HaberleriReel SektörDijital ReklamMedya AjanslarıReklamcılar Derneği

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku