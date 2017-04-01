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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Reklamverenler Derneği 25. yılını kutluyor

Türkiye’de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini, bilincini anlatmak ve artırmak, reklamla ilgili tüm süreçlerde reklamverenlerin haklarını korumak amacıyla 1992 yılında kurulan Reklamverenler Derneği (RVD), bu yıl 25’inci yılını kutluyor.

Reklamverenler Derneği 25. yılını kutluyor
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RVD Başkanı Ahmet Pura, reklam sektörünün hem markalar hem de Türkiye ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, “Son 6 yılda TV, dijital, radyo ve açık havanın bu konuda mükemmel bir şekilde örgütlendiğini ve başarılı sonuçlar aldığını görüyoruz. Ayrıca yerel yayıncılara, yerel reklam ajanslarına ve yerel üreticilere de marka olma ile reklam yapma yönünde cesaret sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Reklamı yayınlayan ve reklamı üreten reklam ajanslarının, reklamverene güvenilir ve şeffaf bir ortam oluşturmalarının, sektörümüzün büyümesi için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz” dedi.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Reklamverenler DerneğiRVDAhmet Pura

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