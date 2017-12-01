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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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“REkonomi” İstanbul’da gerçekleştirildi

"Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi" ana teması ve "REkonomi Başlıyor!" mottosuyla 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilişim Zirvesi’17, kamu ve iş dünyasının liderlerini dijital ekonomiyi konuşmak üzere bir araya getirdi.

'REkonomi” İstanbul'da gerçekleştirildi
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Yedi ayrı salonda iki gün boyunca devam eden oturumlarda ulusal ve uluslararası arenadan 200’ü aşkın konuşmacı ve panelist sahne aldı. Dijital ekonominin sebep olduğu yıkıcı dönüşümün mercek altına alındığı oturumlar 4 binin üzerinde katılımla takip edildi.
Dijital teknolojilerin ekonomiyi ve sosyokültürel yapıyı derinden etkilediği bir çağda yaşadığımızı kaydeden BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, “Bu dönüm noktası sadece ekonomik düzeni değiştirmekle kalmıyor; toplumun iş yapma biçimlerini, insan ilişkilerini değiştirip, yerine kendi düzenini, kendi ilişki biçimlerini ve kendi dünya görüşünü yerleştiriyor. Yani ya dijital ekonominin bir parçası olacaksınız ya da dinozorlaşacaksınız” dedi. 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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RekonomiBilişim ZİrvesiBilişim Zirvesi 2017
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