﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
Bu haber 9211 kez okundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu fırsatlara odaklanmaya çağırdı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bu yıl 12'ncisini düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı.

Rifat Hisarcıklıoğlu fırsatlara odaklanmaya çağırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Hisarcıklıoğlu, “2016 kolay bir yıl olmayacak. Ancak yarın neyi daha iyi yapabileceğimize, risklere değil fırsatlara odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak başarırız” diye konuştu.
Rifat Hisarcıkloğlu, 2016’da gelişmiş ülkelerin büyüme oranının yüzde 1.9’dan yüzde 2.1’e, gelişen ülkelerinkinin ise yüzde 4’ten yüzde 4.3’e çıkacağını öngörerek, “AB ekonomisi 1.7 büyüyecek. 2015’te yüzde 1.5 büyümüştü. Bu güzel bir gelişme. Gelişmiş ülkelerin ithalatı 2015’te yüzde 0.2 arttı. Bu yıl sözkonusu rakam yüzde 1.8 yükselecek. Bu bizim için önemli” dedi.
İç piyasada çeklerle ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Hisarcıkloğlu,  Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını, 1 Ocak 2017'de çeklerin barkodlu olacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, firmaların çekleri zamanında ödemeleri konusunda değerlendirmelerinin yapılacağını ve çeklerin üzerinde ‘çek endeksi’nin yeralacağını kaydetti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Rifat HisarcıklıoğluEkonomi Gazetecileri DerneğiEGDKartepe Ekonomi ZirvesiTürkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTOBBAB

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku