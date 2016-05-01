Rifat Hisarcıklıoğlu fırsatlara odaklanmaya çağırdı

Hisarcıklıoğlu, “2016 kolay bir yıl olmayacak. Ancak yarın neyi daha iyi yapabileceğimize, risklere değil fırsatlara odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak başarırız” diye konuştu.



Rifat Hisarcıkloğlu, 2016’da gelişmiş ülkelerin büyüme oranının yüzde 1.9’dan yüzde 2.1’e, gelişen ülkelerinkinin ise yüzde 4’ten yüzde 4.3’e çıkacağını öngörerek, “AB ekonomisi 1.7 büyüyecek. 2015’te yüzde 1.5 büyümüştü. Bu güzel bir gelişme. Gelişmiş ülkelerin ithalatı 2015’te yüzde 0.2 arttı. Bu yıl sözkonusu rakam yüzde 1.8 yükselecek. Bu bizim için önemli” dedi.



İç piyasada çeklerle ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Hisarcıkloğlu, Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını, 1 Ocak 2017'de çeklerin barkodlu olacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, firmaların çekleri zamanında ödemeleri konusunda değerlendirmelerinin yapılacağını ve çeklerin üzerinde ‘çek endeksi’nin yeralacağını kaydetti.