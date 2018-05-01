Robotbilimin geleceği Boğaziçi Üniversitesi’nde tartışıldı

Sağlıktan savunmaya, arama kurtarmadan tarım sektörüne pek çok alanda insan-robot etkileşiminin ele alındığı konferansta 2021 yılına kadar dünyada robotik pazarında sekiz katlık artış beklendiği, tüketiciye ulaşan robot sayısının da 2025 yılına kadar her yıl yüzde 25 oranında artacağı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan açılış konuşmasında robotbilime olan ilginin her geçen gün arttığını ve robotların günlük hayatımızda edindiği yerin gittikçe derinleştiğini belirtti. Temel bilimlerin robotbilim için yadsınamaz faydalar sağladığını kaydeden Özkan; anatomi, biyoloji ve fizik gibi bilim dallarından edinilen bilgilerle robotbilimin hızla geliştiğine dikkat çekti. ToRK 2018 kapsamında düzenlenen ‘’Türkiye Robotik Yol Haritası Oturumu”nda da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, KUKA, GILBO, FESTO, Sabancı Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu farklı kurumlardan isimler; Türkiye'nin önümüzdeki dönemde küresel rekabetin içinde olabilmesi için robotikle ilgili paydaşların bir araya gelerek en kısa zamanda Türkiye’nin uzun vadeli Robotik Yol Haritası’nı oluşturması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiler.