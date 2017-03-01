01 Mart 2017 Çarşamba 08:00

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Sabancı Holding 4.5 milyar TL yatırım yapacak

Sabancı Holding 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2016 yılı kombine net satışları yüzde 12 artışla 53.6 milyar TL, konsolide net karı ise yüzde 19 artışla 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti.