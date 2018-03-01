01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Sabancı Holding Türkiye’nin iki katı büyüme hedefliyor

Sabancı Holding, 2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılına yönelik hedef ve projelerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen’in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı.