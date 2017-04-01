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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Sabancı Holding’de dönüşüm sürüyor

Sabancı Holding, Grup Başkanlığı organizasyonlarında yeni atamalar gerçekleştirdi. Perakende Grup Başkanlığı’nı halen Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Ata Köseoğlu üstlenecek.

Sabancı Holding'de dönüşüm sürüyor
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Sanayi Grup Başkanlığı görevini halen Kordsa CEO’su olarak görev yapmakta olan Cenk Alper yürütecek.
Sanayi Grup Başkanlığı altında Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar şirketleri yer alacak. Çimento Grup Başkanlığını ise Yünsa’nın yönetim sorumluluğu ile birlikte Mehmet Hacıkamiloğlu üstlenecek.
Yeni atamalar 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak. Görevine 30 Mart itibarıyla başlayan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Holding olarak, başladığımız yeni etapta bir dönüşüm yaşıyoruz. Sürekli gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla Topluluğumuzu geleceğe daha sağlıklı taşıyacağımıza inanıyoruz. Yeni organizasyonel yapımız da tüm sistem ve süreçlerimizi daha verimli hale getirmek hedefiyle oluşturuldu. Bu yapılanmayı da kendi organizasyonumuzdan güç alarak, içerden terfi ve görevlendirmelerle hayata geçirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

 

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Sabancı HoldingCEOCenk AlperMehmet Göçmen

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