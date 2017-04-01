01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00

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Sabancı Holding’de dönüşüm sürüyor

Sabancı Holding, Grup Başkanlığı organizasyonlarında yeni atamalar gerçekleştirdi. Perakende Grup Başkanlığı’nı halen Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Ata Köseoğlu üstlenecek.