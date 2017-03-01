01 Mart 2017 Çarşamba 08:00

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Sabancı Holding’in yeni CEO’su Mehmet Göçmen

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer (CEO) olarak 2010 yılından bu yana görev yapan Zafer Kurtul, 30 Mart 2017 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı.