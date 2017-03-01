Sabancı Üniversitesi CEBRABIC’ın Türkiye yürütücüsü oldu



Projenin Türkiye koordinasyonunu Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar üstleniyor.

Dilek Çetindamar konuyla ilgili açıklamasında, CEBRABIC Projesi kapsamında Brezilya'da girişimcilik alanında bir mükemmelliyet merkezi sistemi kurulacağını, bu merkezin AB ülkeleri ile arasındaki ilişkilerin kurulmasını takiben araştırma-iş dünyası ilişkilerini organize edeceğini vurguladı.



Çetindamar “Biz de Sabancı Üniversitesi ekibi olarak bu merkezin kuruluşunda strateji oluşturulması, eğitim programlarının hazırlanması ve web sitelerinin oluşturulmasına katkıda bulunacağız. Uluslararası bir deneyim edinmiş olacağız. Bizim girişimcilik faaliyetlerimize de etkisi olacak. Bu proje sayesinde geliştirdiğimiz uluslararası işbirliklerinin bizim kuluçkamızda ve oluşturduğumuz ekosistemimizde bulunan girişimcilerle bağlantısını kurabilme şansımız olacak. Özellikle de Türkiye’den Brezilya’da iş yapmak isteyen veya halihazırda yapan kurumlarla ilişkiye geçilecek, proje ortaklıkları oluşturmaya çalışılacak. Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak olan eğitim programlarını daha sonra üniversitemizde de kullanıma açacağız” dedi. CEBRABIC Projesi’nde Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Macaristan, Portekiz, İspanya ve Türkiye’den toplam 12 ortak kurum yer alıyor.