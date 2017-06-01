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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Sabancı Üniversitesi, ‘Sanayi Odaklı Projeler’in çıktılarını paylaştı

Sabancı Üniversitesi’nin, üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırdığı Sanayi Odaklı Projeler’in ilk çıktıları Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SUNUM) paylaşıldı.

Sabancı Üniversitesi, ‘Sanayi Odaklı Projeler'in çıktılarını paylaştı
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Davetin açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Ayşe Kadıoğlu ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Menceloğlu gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından proje sahibi firmalara teşekkür plaketi takdim edildi. Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Ayşe Kadıoğlu, “Sabancı Üniversitesi olarak her zaman bir öncülük iddiamız var. Gerçekten de Türkiye’nin yüksek eğitim profiline bir nefes, bir yenilik getirdiğimizi düşünüyoruz. Sanayi odaklı projeler için gerekli altyapıya sahibiz ve bu sinerjiden çok güzel çalışmalar çıkacağına inanıyoruz” dedi. Sanayi Odaklı Projeler Programı’na katılan kurumlar arasında; Airties, Bonbon, Farplas, Havelsan, Hexagon Studio, Hayat Kimya, Karel Kalıp, Siemens, STFA İnşaat ve TÜBİTAK Bilgem yer aldı. Programa katılan kurumların yöneticilerine teşekkür plaketleri Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Menceloğlu tarafından takdim edildi.

 

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