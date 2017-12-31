01 Ocak 2018 Pazartesi 08:00

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Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvurular başlıyor

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve toplumsal yaşama aktif katılmaları amacıyla hayata geçirdiği Hibe Programı için 2018 yılı başvuruları başlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak-9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.