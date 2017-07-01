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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:00
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Sabancı Vakfı, topluma ilham veriyor

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin çalışmaları ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılarak onları takdir etmek ve topluma ilham vermek amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark Yaratanlar” programı, sekizinci sezonunu tamamladı.

Sabancı Vakfı, topluma ilham veriyor
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Sekiz yıl boyunca yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren 160 Fark Yaratan’ın videoları, yurtiçinde ve yurtdışında 17 milyona yakın izlenme rakamına ulaştı.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ”43 yıldır insan sevgisiyle gerçekleştirdiğimiz tüm projeler, bütün bireylerin eşit haklardan yararlandığı bir toplum vizyonumuzun ürünüdür. Fark Yaratanlar programı da bunlardan biri. Hikayeleri geleceğe dair inancımı ve umudumu daha da artırıyor. Fark Yaratanlar’ın yarattıkları etki o kadar güçlü oluyor ki, ’Ben de yapabilirim’ duygusunu önce kendi çevrelerinde uyandırıyorlar. Ben bu etkinin dalga dalga büyüdüğüne inanıyorum. Bugüne kadar videoları izleyen 17 milyon kişi benim duyduğum heyecanı duyduysa çok müspet bir iş yapmışız demektir” diye konuştu.

 

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Sabancı VakfıGüler Sabancı
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