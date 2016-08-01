‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’
Philips, yeni sürdürülebilirlik programı ‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’ kapsamında cirosunun yüzde 70’ini yeşil gelirlerden, yüzde 15’ini döngüsel gelirlerden elde etmeyi hedefliyor.
Philips, yeni sürdürülebilirlik programı ‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’ kapsamında cirosunun yüzde 70’ini yeşil gelirlerden, yüzde 15’ini döngüsel gelirlerden elde etmeyi hedefliyor.
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.