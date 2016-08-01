‘Sağlıklı insanlar, sürdürülebilir gezegen’

01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:00 Bu haber 4884 kez okundu.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Philips’in 2016-2020 yılları arasında hayata geçireceği sürdürülebilirlik programı, Philips CEO’su Frans van Houten tarafından duyuruldu. Program, Philips’in, 2025 yılında inovasyon ile dünyayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yer haline getirerek, 3 milyar insanın hayatını iyileştirmek hedefine dayanıyor.