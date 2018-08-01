SAHA EXPO 2018 ile ‘Millileşme’ hamlesi hız kazanacak
Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek SAHA EXPO, Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye’de savunma sanayiinde üretim yapan dev firmalardan, tedarik zincirinde yer alan orta ve küçük ölçekteki üreticilere kadar yüzlerce şirketi uluslararası bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor.
13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında firmalara dönük etkinliklerin yer alacağı SAHA EXPO Fuarı’nın kapsamı hakkında bilgi veren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, “Fuarımızda 3 gün boyunca Savunma Sanayi Başkanlığı, TAİ, Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra THY Teknik, BAYKAR, BMC, Kale Grubu gibi dev firmalarla zırhlı araç üreticileri, gemiciler, askeri fabrika komutanlıkları, hidrolikçiler, pinomatikçiler, uzay haberleşme firmaları ve makineciler ile bir arada olacağız. Yurtdışından savunma, havacılık, denizcilik ve uçak endüstrisinde üretici firmaların temsilcilerini, alım heyetlerini ağırlayacağız. Uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın ihracatlarını arttırmalarına destek vereceğiz” bilgisini verdi.