SAHA EXPO 2018 ile ‘Millileşme’ hamlesi hız kazanacak



İnsansız hava araçları üreten BAYKAR ve savunma sanayinin devlerinden ASELSAN’ın platin sponsor olduğu SAHA EXPO’nun diğer sponsorları ise BMC, Kale Grubu, Roketsan, Akım Metal ve Altınay Havacılık.

13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında firmalara dönük etkinliklerin yer alacağı SAHA EXPO Fuarı’nın kapsamı hakkında bilgi veren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, “Fuarımızda 3 gün boyunca Savunma Sanayi Başkanlığı, TAİ, Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra THY Teknik, BAYKAR, BMC, Kale Grubu gibi dev firmalarla zırhlı araç üreticileri, gemiciler, askeri fabrika komutanlıkları, hidrolikçiler, pinomatikçiler, uzay haberleşme firmaları ve makineciler ile bir arada olacağız. Yurtdışından savunma, havacılık, denizcilik ve uçak endüstrisinde üretici firmaların temsilcilerini, alım heyetlerini ağırlayacağız. Uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın ihracatlarını arttırmalarına destek vereceğiz” bilgisini verdi.