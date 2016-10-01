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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:23
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Samsung ve Mercedes-Benz’den geleceğin otomobiline göz kırpan işbirliği

Dünya teknoloji devi Samsung ve lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yakın geleceğin dijital otomobilleri için işbirliğine gittiklerini açıkladı ve geliştirdikleri yeni dijital anahtar çözümünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Samsung ve Mercedes-Benz'den geleceğin otomobiline göz kırpan işbirliği
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Galaxy akıllı telefonları otomobiller için akıllı anahtara dönüştüren dijital anahtar çözümü, Samsung’un büyümeyi sürdüren “bağlantılı otomobil” ekosistemi kapsamında gerçekleştirdiği işbirliklerinin yeni örneğini oluşturuyor. Bu işbirliği akıllı telefonun geleceği konusunda atılmış önemli bir adım olarak da dikkat çekiyor. Güvenilir ve kullanımı kolay dijital araba anahtarı, güçlü Entegre Güvenlik Sistemi (ESE) sayesinde yüksek ölçüde güvenlik sağlıyor.
Kullanıcılar, Mercedes-Benz tarafından sağlanan rehber mobil uygulama üzerinden tek seferlik kurulumu gerçekleştirdikten sonra NFC teknolojisi sayesinde sadece Galaxy akıllı telefonlarını kullanarak otomobillerini çalıştırabilecek ve kilitleyebilecekler. Bu dijital anahtar çözümü, NFC-eSE teknolojisi ile kullanıcılara akıllı telefonları kapalıyken dahi otomobillerine erişebilmelerini de sağlayacak.

 

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