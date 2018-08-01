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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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Sanayi dijital dönüşümüne TÜSİAD desteği; “TÜSİAD SD2” Programı’na başvurular başlıyor!

Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında, şirketler ve teknoloji tedarikçileri TÜSİAD SD2: TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı ile bir araya gelecek.

Sanayi dijital dönüşümüne TÜSİAD desteği; 'TÜSİAD SD2” Programı'na başvurular başlıyor!
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TÜSİAD SD2 Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini taşıyor. TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile:

- Üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak;
- Teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek;
- Teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyacak.

Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.

TÜSİAD SD2 Programı’nda süreç nasıl işleyecek?

- Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmetler için teknoloji tedarikçilerine çağrıda bulunulacak.
- Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmetleri geliştiren teknoloji tedarikçilerinden bir başvuru havuzu oluşturulacak.
- “Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı”nda (STEP) farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkanı elde edecek.
- STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, birlikte çalışma dönemine girecek ve Çözüm Dosyası hazırlayacak.

Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için; www.tusiadsd2.org

 

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