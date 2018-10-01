Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok ithal edilen ikinci kalemin makine olmasının doğru olmadığını aktaran Karavelioğlu, “Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bitmeli diye düşünüyoruz. Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu kesimi yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan makine ihracatçılarına ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İhracatçıları Birliği’nin (MİB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok ithal edilen ikinci kalemin makine olmasının doğru olmadığını aktaran Karavelioğlu, “Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bitmeli diye düşünüyoruz. Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu kesimi yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde” diye konuştu.