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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan makine ihracatçılarına ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İhracatçıları Birliği’nin (MİB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan makine ihracatçılarına ziyaret
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Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanmasına yönelik programın, Türk sanayicisine Türk makinesi kullandırmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı: “Son 15 yılda makine ihracatını 9 katına çıkararak, en çok artıran ülkeyiz. Yurtdışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD’li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye’de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz. Dünya sanayicisi Türkiye’nin makinecilerini tercih ediyorsa Türkiye sanayicisinin de ülkesine, ülkesinde üretilen makinenin kalitesine güvenmesi gerekir. Bu anlamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı program son derece değerli ve önemlidir.”
Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok ithal edilen ikinci kalemin makine olmasının doğru olmadığını aktaran Karavelioğlu, “Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı tamamen bitmeli diye düşünüyoruz. Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu kesimi yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde” diye konuştu.

 

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