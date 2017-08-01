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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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Sanayide gelecek Bosch ile şekillenecek!

Sanayi 4.0 alanında dünyadaki öncü kimliğini Türkiye’ye de taşıyan Bosch, sanayidegelecek.com (www.sanayidegelecek.com) adında bir mikro site açtı. Sitede Bosch’un Sanayi 4.0 yaklaşımı anlatılıyor, projeleri ve çalışmalarından örnekler yer alıyor.

Sanayide gelecek Bosch ile şekillenecek!
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Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch’un, Sanayi 4.0’ı en erken gören ve bu dönüşümde öncü çalışmalara imza atan şirketlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Sanayi 4.0’ın ilk öğelerini kendi operasyonlarımıza kurduk. Bu noktada kendimizi hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak görüyoruz. Üretim endüstrisinin bugün geldiği noktada, rekabet avantajını uzun vadeli korumanın yolu; iş akışlarının tamamında otomasyonu sağlamak, her aşamada verileri toplamak, toplanan verileri analiz ederek verimliliği artırmak için kullanmaktır. Bu noktada firmalar, yatırımlarını büyük resmi görerek yapmalı. Şirketin vizyonuna bağlı olarak bir dönüşüm yol haritası hazırlamalı ve birbiriyle entegre çözümleri hayata geçirmelidir. Bosch olarak, Sanayi 4.0 konusunda edindiğimiz tüm bilgi ve tecrübeyi, Türk sanayicisiyle paylaşıp, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda ne kadar açık ve paylaşımcı olduğumuzu göstermek için, birikimlerimizi topladığımız ‘Sanayide Gelecek’ adında bir platform kurduk” dedi.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
BoschSanayi 4.0
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