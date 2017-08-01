01 Ağustos 2017 Salı 08:00

Bu haber 625 kez okundu.

Sanayide gelecek Bosch ile şekillenecek!

Sanayi 4.0 alanında dünyadaki öncü kimliğini Türkiye’ye de taşıyan Bosch, sanayidegelecek.com (www.sanayidegelecek.com) adında bir mikro site açtı. Sitede Bosch’un Sanayi 4.0 yaklaşımı anlatılıyor, projeleri ve çalışmalarından örnekler yer alıyor.