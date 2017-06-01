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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Sanayinin Dijitalleşmesi Konferansı İstanbul’da yapıldı

“Sanayinin Dijitalleşmesi: Endüstrinin 4.0 Evrimi Uluslararası Konferansı” Alman Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi–Endüstri Mühendisliği Bölümü evsahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

Sanayinin Dijitalleşmesi Konferansı İstanbul'da yapıldı
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500’e yakın yerli-yabancı katılımcının yer aldığı konferansta Türkiye’nin ve “Almanya’nın Endüstri 4.0 Yol Haritası, Küresel Rekabet için Dijital Dönüşüm ve Sanayinin Dijitalleşmesi ve Akıllı Çözümler” konu başlıkları, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı. İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Dilek Kurt, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Berrak Kurtuluş ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik’in açılış konuşmaları ile başlayan konferansta küreselleşen dünyada sınırların ötesine geçilmesi konusunun gerekliliği belirtilerek, sanayinin dijitalleşmesi konusunun vazgeçilemez olduğu vurgulandı. 
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