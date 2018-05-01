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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Sanayinin rektörünü sanayiciler uğurladı

Gebze Ticaret Odası, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün’e veda yemeği düzenledi.

Sanayinin rektörünü sanayiciler uğurladı
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Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB Başkanları, sanayiciler, ticaret odası üyeleri ve çalışanları katıldı.
OSB Başkanları adına söz alan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım, Görgün'ü yeni görevi nedeniyle tebrik ettikten sonra “Sanayi ve üniversite işbirliğinin nasıl yapılacağını hocamız herkese gösterdi. Üniversiteyi herkesin üniversitesi haline getirdi” dedi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise yeni görevi nedeni ile gurur duydukları Görgün'ün bölgeden ayrılışı ile de üzüntüye kapıldığını belirtti. Haluk Görgün ise şöyle konuştu: “Üniversitemi, çalıştığım bölge Gebze’yi çok sevdim. Üç kelime ile ne yaptığımı sorarlarsa; çalıştım, çalıştım ve biraz da çalıştırdım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yeni görevimde de gücüm yettiğince aynı buradaki heyecanla çalışmaya devam edeceğim.”

 

 

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