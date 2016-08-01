Savunma sanayide milli ve yerli üretim için güçbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) evsahipliği yaptığı çalışma kapsamında TAİ yetkilileri, (SAHA İstanbul) Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üye sanayicileriyle biraraya geldi. Proje kapsamında, Kuzey Marmara bölgesinde yer alan firmaların, savunma - uzay sanayine parça üretmesi sağlanacak.



İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün 1773 yılında savunma sanayisinden doğmuş bir üniversite olduğunu belirterek, “Türkiye’de ‘3. nesil üniversite’ye en yakın üniversite İTÜ’dür. Savunma sanayisindeki yerli üretim çalışmalarında İstanbul’daki üniversitelerin katkısı olmalıdır” dedi. SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede ise güçlü bir Türkiye için yerli silahları, uçağı, nükleer sistemleri ve her türlü alt sistemleri üretmek gerekliliğine değinerek, Kuzey Marmara olarak buna hazır olduklarını kaydetti.



TAİ, İTÜ ve firmalar arasında köprü olacaklarını belirten Büyükdede, savunma-uzay ve uçak sanayisi için üretilecek parçaların yüzde yüz yerli olması için çalışacaklarını belirtti.



TUSAŞ TAİ Genel Müdür Yardımcısı Bekir Ata Yılmaz, uçak, insansız hava araçları ve uzay teknolojilerine yönelik detay parçanın yüzde 70’inin sanayiden geldiğini söyleyerek, TUSAŞ olarak sistem entegrasyonuna yönelerek dünyayı yakalamanın öncelikli hedefleri olduğunu anlattı. 380 şirketin yer aldığı çalışma kapsamında, uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydu alt sistemlerinin üretiminde İstanbul firmalarının daha fazla görev almaları sağlanacak.