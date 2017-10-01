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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Schneider Electric, IoT ve M2M teknolojilerine ışık tuttu

Schneider Electric, IoT ve M2M teknolojileri alanındaki küresel deneyimini Dijital Ekosistem İçinde Var Olmak adlı panelde konunun uzmanlarıyla paylaştı.

Schneider Electric, IoT ve M2M teknolojilerine ışık tuttu
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Schneider Electric Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp, “Nesnelerin ve makinelerin birbirine bağlı olmaları, muazzam bir veri havuzunu oluşturuyor. Bu verilerin analizi doğrultusunda da akıllı kontrolörler sayesinde verilen gerçek zamanlı kararlar ile imalat süreçlerinden, tedarik zincirine, enerji dağıtımından bina yönetimine sonsuz bir yelpazede verimlilik, esneklik ve minimum hata elde ediliyor. Uluslararası rekabette kurumların ve ülkelerin güç kazanmasını sağlayan bu teknolojik değişim ülkemizde de büyük bir ilgi uyandırıyor. Bu alana küresel ölçekte liderlik eden bir kurum olarak biz de gerek EcoStruxure gibi yenilikçi ve kapsamlı çözümlerimiz gerek sağladığımız danışmanlıkla bu alandaki gelişimi destekliyoruz” dedi.

 

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