01 Ekim 2017 Pazar 08:00

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Schneider Electric, IoT ve M2M teknolojilerine ışık tuttu

Schneider Electric, IoT ve M2M teknolojileri alanındaki küresel deneyimini Dijital Ekosistem İçinde Var Olmak adlı panelde konunun uzmanlarıyla paylaştı.