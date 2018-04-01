Şenmak yeni yerine taşındı



Büyüyen iş hacmi karşısında İkitelli OSB ’deki yerlerine sığamadıklarını ifade eden Şenmak Makine Genel Müdür Yardımcısı Selim Şen, “Eski fabrikamızda kapasite artırımı ve yeni makine yatırımları için genişleme alanı bulamıyorduk. Üretim faaliyetlerimizi aksatmadan taşınmamız bir gereklilikti ve taşınma sürecimiz yaklaşık bir ayda tamamlandı. Yeni tesislerimiz ile artık müşterilerimize daha hızlı ve verimli üretim sunma imkanına kavuşmuş olduk” dedi.

Şen, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz vida ve kovanları otomotivden elektrik-elektroniğe, ambalajdan beyaz-kahverengi eşyaya, kauçuk, kablo, boru-profil üretimine kadar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kendi sektörlerinde marka olmuş birçok müşterimize en uygun terminlerle sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Fransa, Finlandiya ve birçok ülkede plastik makineleri üreticilerine vida ve kovanları tedarik ettiklerini bildiren Şen; “Avrupa pazarında her geçen gün bilinirliği artan ve kalitesi tescillenen Şenmak için 2018 yılı Almanya lokasyonunun da kuruluş yılı olacak” bilgisini verdi.