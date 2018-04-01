Şenmak yeni yerine taşındı
Vida ve kovan üreticisi Şenmak Makina, idari ve üretim faaliyetlerinin tamamını, Hadımköy’e taşıdı. Üretim ve yeni yatırımlarını 5000 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdürecek olan Şenmak yeni tesisleri ile birlikte gelecek 10 yılın yatırım planını da ortaya koydu.
Şen, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz vida ve kovanları otomotivden elektrik-elektroniğe, ambalajdan beyaz-kahverengi eşyaya, kauçuk, kablo, boru-profil üretimine kadar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kendi sektörlerinde marka olmuş birçok müşterimize en uygun terminlerle sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Fransa, Finlandiya ve birçok ülkede plastik makineleri üreticilerine vida ve kovanları tedarik ettiklerini bildiren Şen; “Avrupa pazarında her geçen gün bilinirliği artan ve kalitesi tescillenen Şenmak için 2018 yılı Almanya lokasyonunun da kuruluş yılı olacak” bilgisini verdi.