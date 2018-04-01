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01 Nisan 2018 Pazar 08:00
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Şenmak yeni yerine taşındı

Vida ve kovan üreticisi Şenmak Makina, idari ve üretim faaliyetlerinin tamamını, Hadımköy’e taşıdı. Üretim ve yeni yatırımlarını 5000 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdürecek olan Şenmak yeni tesisleri ile birlikte gelecek 10 yılın yatırım planını da ortaya koydu.

Şenmak yeni yerine taşındı
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Büyüyen iş hacmi karşısında İkitelli OSB’deki yerlerine sığamadıklarını ifade eden Şenmak Makine Genel Müdür Yardımcısı Selim Şen, “Eski fabrikamızda kapasite artırımı ve yeni makine yatırımları için genişleme alanı bulamıyorduk. Üretim faaliyetlerimizi aksatmadan taşınmamız bir gereklilikti ve taşınma sürecimiz yaklaşık bir ayda tamamlandı. Yeni tesislerimiz ile artık müşterilerimize daha hızlı ve verimli üretim sunma imkanına kavuşmuş olduk” dedi.
Şen, “Üretimini gerçekleştirdiğimiz vida ve kovanları otomotivden elektrik-elektroniğe, ambalajdan beyaz-kahverengi eşyaya, kauçuk, kablo, boru-profil üretimine kadar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kendi sektörlerinde marka olmuş birçok müşterimize en uygun terminlerle sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Almanya başta olmak üzere Avusturya, İsviçre, Fransa, Finlandiya ve birçok ülkede plastik makineleri üreticilerine vida ve kovanları tedarik ettiklerini bildiren Şen; “Avrupa pazarında her geçen gün bilinirliği artan ve kalitesi tescillenen Şenmak için 2018 yılı Almanya lokasyonunun da kuruluş yılı olacak” bilgisini verdi. 
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ŞenmakŞenmak MakinaVidaSelim Şen
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