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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:00
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Sepaş Enerji başarılarını kalite belgeleriyle taçlandırıyor

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin yaklaşık her bölgesinde 1.7 milyon müşterisi olan Sepaş Enerji, daha kaliteli hizmet vermek için durmadan çalışıyor.

Sepaş Enerji başarılarını kalite belgeleriyle taçlandırıyor
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Müşteri memnuniyetini çalışmalarının odağına alan Sepaş Enerji, 2016 Temmuz ayında kalite yönetim sistemi kurmak için başladığı çalışmalarda süreçleri tamamlayarak, Aralık ayı itibariyle uluslararası standart belgeleri olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Yönetim Sistemi Standardı, TS EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi Standardı Sertifikaları’nı aldı.
Sepaş Enerji, 15838 ve 27001 tarafında belgeleri de sıfır uygunsuzlukla kazandı. Konuyla ilgili konuşan Sepaş Enerji Genel Müdürü Onfrej Safar, “Bu kalite belgeleri bizler için çok önemli. Tüm Sepaş Enerji ailesi olarak bu belgeleri almak için büyük çaba harcadık. Tüm sistemlerimizi en baştan gözden geçirdik. Bu belgelerin alınma sürecinde yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazanmış olduğumuz bu uluslararası belgeler müşterilerimize olan sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Daha kaliteli hizmet sunmanın bir sınırı yok. Bundan sonraki süreçte de eskiden olduğu gibi hep daha iyi hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Sepaş Enerji’nin almaya hak kazandığı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kurulum çalışmalarıyla şirketlerin faaliyetlerine katmadeğer kazandırmayı ve performansı sürekli artırmayı hedeflerken, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı bilgi varlıklarını korumayı ve bilgi risklerini sistematik olarak yönetmeyi hedefliyor. Sepaş Enerji’nin başarıyla tamamladığı kalite belgeleri arasında müşteri şikayetlerini detaylı analiz ederek müşteri şikayetlerini azaltmayı hedefleyen TS ISO 10002 Müşteri Şikayetlerinin Yönetim Sistemi Standardı ile müşteri ilişkileri merkezlerinin hizmet performansını arttırmayı hedefleyen TS EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi Standardı bulunuyor.

 

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Sepaş EnerjiOnfrej Safar
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