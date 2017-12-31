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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:00
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Sepaş Enerji “Oyuncak Müzesi”ne sponsor oldu 40 günde 4 şehir gezdi

Sepaş Enerji sponsorluğunda Güney Marmara turnesine çıkan Oyuncak Müzesi Sergisi, binlerce kişiyi nostalji yolculuğuna çıkardı.

Sepaş Enerji 'Oyuncak Müzesi”ne sponsor oldu 40 günde 4 şehir gezdi
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Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 40 gün süren turne boyunca yaklaşık 1 milyon kişi 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini görme şansı yakaladı. İlk uzay temalı oyuncaklardan, Almanya’da ortaya çıkan bebek evlerine kadar farklı oyuncaklar müzeye gitme fırsatı bulamayan her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklar günümüz oyuncaklarını eski oyuncaklarla karşılaştırma fırsatı bulurken yetişkin ziyaretçiler kısa süreliğine de olsa çocukluklarına geri dönme fırsatı yakaladı.
Oyuncak Müzesi Sergisi’nde yer alan ‘’Türk Malı’’ oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürdü. Oyuncak Müzesi’nin gittiği her şehirde anı defterine hislerini döken ziyaretçiler Sepaş Enerji’ye teşekkürlerini sundu. Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar serginin bu kadar çok ziyaretçiye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de görevli perakende satış şirketi olmanın ötesinde, bu şehirlerde halka dokunabileceğimiz projelerde yer almayı önemsiyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden önemli. Müzeye gitme zamanı ya da imkanı bulamayan vatandaşlarla bu güzel etkinlik sayesinde buluştuk. Sepaş enerji olarak biz de çok güzel hatıralar biriktirdik” dedi.

 

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Sepaş EnerjiOndrej SafarOyuncak Müzesi
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