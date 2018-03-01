Sepaş Enerji’den müşterilerine büyük kolaylık
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’de 1.7 milyon müşterisi bulunan Sepaş Enerji, sistem geçişini başarıyla tamamladı.
Sepaş Enerji müşterileri sözleşme hesap numaralarını, https://www.sepas.com.tr/yeni-sozlesme-hesabi-bul/ adresinden, 444 5 186 numaralı çağrı merkezinden veya en yakın müşteri hizmetleri merkezinden eski abone numaralarını kullanarak öğrenebilecek. Sözleşme hesap numaraları aynı zamanda ilk fatura döneminden itibaren faturaların sol üst tarafında da yer alacak.