01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Sepaş Enerji’den müşterilerine büyük kolaylık

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’de 1.7 milyon müşterisi bulunan Sepaş Enerji, sistem geçişini başarıyla tamamladı.