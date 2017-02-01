Seramiksan’ın tercihi Volt Motor oldu



Yer karosu, duvar karosu, sırlı granit, teknik granit, dış cephe kaplaması, yapı kimyasalları ve vitrifiye ürünleri ile sayılı üreticiler arasında yerini alan Seramiksan; teknoloji, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi açısından sektörün fark yaratan firmaları arasında bulunuyor.

Seramiksan Elektrik Bakım Müdürü Şevki Şengün, üretim sürecinde en önemli yapı taşlarının enerji olduğunu, Seramiksan’ın mevcut motorlarını Volt Motor’un IE4 verimlilik sınıfındaki motorlarla değiştirme projesinin önemli olduğunu belirtti. Şengün, “Fabrikamızda kullandığımız 27 adet 110 kw elektrik motorunu verimli motorlar ile değiştirmeye karar verdik. Volt Motor’u tercih etmemizin nedeni; diğer Avrupa menşeli motor ile arasında verimlilik açısından bir fark olmamasıdır. Piyasadaki rekabet şartlarından dolayı Seramiksan olarak bizim de maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Bu maliyetlerin başında da enerji maliyetleri geliyor. Biz de bu işe fabrikamızdaki en büyük ve güçlü olan değirmen motorlarından başladık” bilgisini verdi.