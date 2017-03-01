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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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Siemens, 3D yazıcı ile üretilen gaz türbini kanatları ile çığır açıyor

Siemens, tamamen ‘Katmanlı Üretim’ (Additive Manufacturing - AM) teknolojisi kullanılarak imal edilmiş gaz türbini kanatları için ilk tam motor yükü testlerini tamamladı.

Siemens, 3D yazıcı ile üretilen gaz türbini kanatları ile çığır açıyor
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Şirket, çoklu AM ile yazdırılmış geleneksel tasarıma sahip türbin kanadının başarısını tam motor gücü koşullarında onayladı. Bu, bileşenlerin dakikada 13.000 devirde ve 1.250 santigrat dereceden yüksek sıcaklıklarda test edildiği anlamına geliyor.
Buna ek olarak; Siemens, AM teknolojisi kullanılarak üretilen, tamamen revize edilmiş ve iyileştirilmiş dahili soğutma geometrisine sahip yeni bir kanat tasarımını test etti. Proje ekibi, İngiltere’nin Worchester şehrinde bulunan ve yeni satın alınan Material Solutions şirketindeki 3D yazdırma tesisinde üretilmiş kanatları kullandı. Materials Solutions, turbo makinelerde yüksek ısıya sahip uygulamalar için yüksek performanslı parçalar üzerinde uzmanlaşıyor. Bu konuda kesinlik, yüzey tesviyesi ve malzeme kalitesi, kullanılan parçaların operasyonel performansında kritik öneme sahip. Testler, İngiltere’nin Lincoln şehrindeki endüstriyel gaz türbini fabrikasında Siemens test tesisinde gerçekleştirildi.
Siemens Enerji ve Gaz Bölümü’nün CEO’su Willi Meixner, “Bu gelişme, bu teknoloji için en zorlu uygulamalardan biri olan, enerji üretiminde katmanlı üretimin kullanımında çığır açan bir başarı. Başarılı test sonuçları, kendini adamış uluslararası bir proje ekibi ve onlara Finspång, Lincoln, Berlin’deki Siemens mühendisleri ile Materials Solutions’dan uzmanların katkıları sayesinde alındı. Sadece 18 ayda parça tasarımından ve AM materyal geliştirmeden kaldırma simülasyonları için yeni yöntemlere ve kalite kontrollerine kadar tüm zinciri tamamladılar” diye konuştu. 
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