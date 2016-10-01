Şirketlerin yüzde 80’i araçlarını satın alıyor
Multinet Up şirketlerin araç temini ve kullanımıyla ilgili yaklaşımlarını araştırdı.
Araştırmaya göre araç satın alan firmalar ortalama 4 araç, araç kiralayan firmalar ise ortalama 6 araç kiralıyor. Halihazırda iş için aracı olmayan firmaların yüzde 77’si ileride araç ihtiyacı olması durumunda araç satın alma yoluna gideceklerini belirtiyor. Ayrıca katılımcı şirketlerin yüzde 54’ü yakıt istasyonunun ek mali avantajlar sunmasının istasyon tercihini büyük ölçüde etkileyeceğini bildiriyor.Bahadır Yalçın, Multicar olarak 81 ilde, 250’nin üzerinde yetkili servis güvencesi ile şirketlere kendi işlerine odaklanma imkanı sunduklarını ifade etti: “Filo kiralama şirketlerinin sunduğu hizmetler sayesinde şirketler toplu araç satın alımı için gerekli finansmanı, işlerine fayda sağlayacak başka yatırımlarla değerlendirebiliyorlar.”