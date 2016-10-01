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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
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Şirketlerin yüzde 80’i araçlarını satın alıyor

Multinet Up şirketlerin araç temini ve kullanımıyla ilgili yaklaşımlarını araştırdı.

Şirketlerin yüzde 80'i araçlarını satın alıyor
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Araştırmaya göre şirketlerin sadece yüzde 46’sı iş için araç kullanırken bunların da yüzde 80’i araçları satın almayı tercih ediyor.Şirketlerin araç temininde daha çok satın almayı tercih ettiklerini belirten Multicar Yönetici Direktörü Bahadır Yalçın, “Henüz filo kiralamanın avantajlarını fark edebilmiş değiller. Mesela satın alma yerine kiralamayı tercih eden şirketler aylık filo kiralama tutarlarını işletme gideri olarak göstererek KDV avantajı elde edebiliyorlar. Bu arada şirketler kiralama süresi boyunca filolarının araç satın alma, sigorta, kasko ve vergilerinden de muaf oluyorlar” diye konuştu.
Araştırmaya göre araç satın alan firmalar ortalama 4 araç, araç kiralayan firmalar ise ortalama 6 araç kiralıyor. Halihazırda iş için aracı olmayan firmaların yüzde 77’si ileride araç ihtiyacı olması durumunda araç satın alma yoluna gideceklerini belirtiyor. Ayrıca katılımcı şirketlerin yüzde 54’ü yakıt istasyonunun ek mali avantajlar sunmasının istasyon tercihini büyük ölçüde etkileyeceğini bildiriyor.Bahadır Yalçın, Multicar olarak 81 ilde, 250’nin üzerinde yetkili servis güvencesi ile şirketlere kendi işlerine odaklanma imkanı sunduklarını ifade etti: “Filo kiralama şirketlerinin sunduğu hizmetler sayesinde şirketler toplu araç satın alımı için gerekli finansmanı, işlerine fayda sağlayacak başka yatırımlarla değerlendirebiliyorlar.”
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