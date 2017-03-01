01 Mart 2017 Çarşamba 08:00

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Şişecam Topluluğu ile Balıkesir OSB yatırım için imzayı attı

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu bu yıl gerçekleştireceği 400 milyon TL’lik cam elyaf üretim tesisi yatırımı için Balıkesir’i seçti. Yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı.