﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
Bu haber 6396 kez okundu.

Şişecam ve EBRD, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’yi kurdu

Şişecam Topluluğu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki cam geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor.

Şişecam ve EBRD, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'yi kurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Şişecam ve EBRD, dünyada bir ilk olan ortaklık kapsamında “Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.” adıyla yeni bir şirketi hayata geçiriyor.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, şu bilgileri veriyor: “Geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla ‘Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’ adıyla yeni bir şirket kuruyoruz. EBRD’nin yüzde 10 ortak olacağı bu şirket sayesinde; ülkemizin önde gelen cam toplama ve geri dönüşüm firmalarının modernizasyonunu hızlandıracak uygun koşullu ve uzun vadeli finansman desteğinin yanısıra sunulacak olan uzmanlık hizmetleriyle ‘know-how’ transferi de sağlanacak. İlk etapta 20 milyon euro tutarında bir yatırım söz konusu. Öncelikle ülkemizdeki toplam cam kırığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren dört firmaya destek verilecek. Destek kapsamında modernize edilecek olan tesislerin 2017 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi, atık toplama ekipman ve araçlarının ise bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.”
EBRD İmalat ve Hizmet Sektörleri Direktörü Frederic Lucenet ise Şişecam ile yaptıkların ortaklığın EBRD’nin “Yeşil Ekonomiye Geçiş” anlayışı doğrultusunda çevresel faydalar sağlayan yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
ŞişecamEBRDŞişecam Çevre SistemleriAhmet KırmanFrederic Lucenet

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku