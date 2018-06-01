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01 Haziran 2018 Cuma 08:00
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Sürdürülebilir enerji için İTÜ’de iki yeşil tesis

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü" isimli proje kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ne “Atıktan Enerji Üretim Tesisi” ve “Engelsiz Yeşil Ofis" kuruluyor.

Sürdürülebilir enerji için İTÜ'de iki yeşil tesis
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İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tayfun Kındap, atıkları kaynağa dönüştürme amacıyla hazırlanan proje ile organik katı atık yönetimi, yenilikçi prosesler ile atıkların arıtımı ve değerlendirmesi, atıkları temiz enerjiye dönüştürmek ve sürdürülebilir bir yaşam modelini İstanbul'a kazandırmak hedeflendiğini söyledi.
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Altınbaş, şu açıklamayı yaptı: “Ayazağa Yerleşkesi’nde, kaynağında ayrı toplanmış yaklaşık 1.6 ton organik katı atık, kurulacak olan Atıktan Enerji Üretim Tesisi’nde biyokimyasal dönüşümlere uğrayarak yenilenebilir enerji kaynağı olan metan gazı içerikli biyogaza dönüştürülecek.”

 

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İTÜİstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul Kalkınma AjansıİSTKAMahmut Altıntaş
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