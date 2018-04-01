﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:00
Bu haber 618 kez okundu.

TABA’dan Amerika’ya OSB projesi

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Türkiye’deki şirketlerin Amerika ile ticaretini artırmak adına 2 projeyi hayata geçiriyor.

TABA'dan Amerika'ya OSB projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, TABA – AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı, Genel Sekreter Tugbay Akbulut, TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, TAB-AmCham Washington Temsilcisi Ömer Er ve TABA-AmCham New York Temsilcisi Erhan Yıldırım Amerika pazarının yeniden keşfedilmesi adına Türk şirketlere yeni bir yol haritası çıkaracaklarını ifade etti. TABA-AmCham olarak ilk projelerinin ‘Amerika’da Türk OSB’leri açmak’ olduğunu söyleyen Akat, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını  söyledi.
Akat, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor.” Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, “Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama 1 sene sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika’ya yatırım için zaten çok istekli bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimizi iletiyoruz. Amerika da birçok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip, bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TABATürk Amerikan İş Adamları DerneğiHakan Avdan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında buluşuyor Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında...
Türk Telekom ile İŞKUR işbirliği 2500 kişiyi istihdam edecek Türk Telekom ile İŞKUR işbirliği 2500 kişiyi...
OSD Başkanı Haydar Yenigün oldu OSD Başkanı Haydar Yenigün oldu
Şenmak yeni yerine taşındı Şenmak yeni yerine taşındı
GTÜ Teknopark kuruluyor GTÜ Teknopark kuruluyor
IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak
Yukarı Çık

banner199

Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında...
Halkbank, 80. kuruluş yıldönümünde Üreten Türkiye Buluşmaları’na Bursa’dan başladı. Bankanın sanayiciler...

Haberi Oku