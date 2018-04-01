TABA’dan Amerika’ya OSB projesi



TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat, TABA – AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı, Genel Sekreter Tugbay Akbulut, TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, TAB-AmCham Washington Temsilcisi Ömer Er ve TABA-AmCham New York Temsilcisi Erhan Yıldırım Amerika pazarının yeniden keşfedilmesi adına Türk şirketlere yeni bir yol haritası çıkaracaklarını ifade etti. TABA-AmCham olarak ilk projelerinin ‘Amerika’da Türk OSB ’leri açmak’ olduğunu söyleyen Akat, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Akat, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor.” Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, “Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama 1 sene sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika’ya yatırım için zaten çok istekli bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimizi iletiyoruz. Amerika da birçok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip, bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız” diye konuştu.