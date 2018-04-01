Akat, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor.” Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, “Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama 1 sene sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika’ya yatırım için zaten çok istekli bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimizi iletiyoruz. Amerika da birçok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip, bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız” diye konuştu.
TABA’dan Amerika’ya OSB projesi
Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Türkiye’deki şirketlerin Amerika ile ticaretini artırmak adına 2 projeyi hayata geçiriyor.
Akat, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor.” Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, “Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama 1 sene sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika’ya yatırım için zaten çok istekli bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimizi iletiyoruz. Amerika da birçok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip, bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız” diye konuştu.