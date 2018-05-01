Tahsin Öztiryaki'nin Listesi’nde şu isimler yer aldı: Ayhan Yerebakan (Sistem Alüminyum), Ayşegül Çapan (Korumaz Kardeşler Alüminyum), Bekir Yelken (Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal), Çetin Tecdelioğlu (Mers Yapı Malzemeleri), Hülya Gedik (Gedik Kaynak), Mehmet Öncel (Almesan Alüminyum), Murat Saraylı (Saray Döküm ve Madeni Aksam), Serdar Urfalılar (Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri), Sevgür Arslanpay (Sarkuysan Elektrolitik), Nilay Denizli (Altek Döküm Madde Mamülleri), Talha Özger (OMS Paslanmaz Mutfak Araçları), Zeki Sarıbekir (Sarten Ambalaj).
Tahsin Öztiryaki İDDMİB’in yeni başkanı oldu
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) gerçekleşen başkanlık seçiminin galibi Tahsin Öztiryaki oldu.
Tahsin Öztiryaki'nin Listesi’nde şu isimler yer aldı: Ayhan Yerebakan (Sistem Alüminyum), Ayşegül Çapan (Korumaz Kardeşler Alüminyum), Bekir Yelken (Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal), Çetin Tecdelioğlu (Mers Yapı Malzemeleri), Hülya Gedik (Gedik Kaynak), Mehmet Öncel (Almesan Alüminyum), Murat Saraylı (Saray Döküm ve Madeni Aksam), Serdar Urfalılar (Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri), Sevgür Arslanpay (Sarkuysan Elektrolitik), Nilay Denizli (Altek Döküm Madde Mamülleri), Talha Özger (OMS Paslanmaz Mutfak Araçları), Zeki Sarıbekir (Sarten Ambalaj).