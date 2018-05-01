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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Tahsin Öztiryaki İDDMİB’in yeni başkanı oldu

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) gerçekleşen başkanlık seçiminin galibi Tahsin Öztiryaki oldu.

Tahsin Öztiryaki İDDMİB'in yeni başkanı oldu
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Tahsin Öztiryaki 476 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki tek rakibi olan Rıdvan Mertöz ise 328 oy aldı. Öztiryaki, “Genç isimlere çok önem veriyor ve destekliyoruz. Kadın istihdamını artırmaya çalışacağız. Birlik olarak 2017 yılında 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018’de hedefimiz 8 milyar dolar seviyelerine ulaşmak. Hep birlikte çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Tahsin Öztiryaki'nin Listesi’nde şu isimler yer aldı: Ayhan Yerebakan (Sistem Alüminyum), Ayşegül Çapan (Korumaz Kardeşler Alüminyum), Bekir Yelken (Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal), Çetin Tecdelioğlu (Mers Yapı Malzemeleri), Hülya Gedik (Gedik Kaynak), Mehmet Öncel (Almesan Alüminyum), Murat Saraylı (Saray Döküm ve Madeni Aksam), Serdar Urfalılar (Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri), Sevgür Arslanpay (Sarkuysan Elektrolitik), Nilay Denizli (Altek Döküm Madde Mamülleri), Talha Özger (OMS Paslanmaz Mutfak Araçları), Zeki Sarıbekir (Sarten Ambalaj).

 

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Tahsin ÖztiryakiİDDMİB
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