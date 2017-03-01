TAİDER’den “Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü”



Ödüle büyük işletmeler ve KOBİ ’ler de başvurabilecek. Ödül; kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Aile işletmelerinin, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendirebilmeleri, şirketlerin kendilerini ölçümleyebilmeleri ve geliştirebilecekleri alanları ortaya çıkarabilmeleri için ‘Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi’ni geliştirdik. Projemizin ülkemizdeki tüm aile şirketlerini bu yolculuğa çıkarmakta ateşleyici olacağına inanıyoruz. Projemiz kapsamında verilecek ‘Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü’ ile de ekonomimizin itici gücü aile şirketlerinin genlerinde var olan sürdürülebilirlik olgusuna yönelik çalışmaları özendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Ödül başvuruları 27 Mart 2017 tarihine kadar yapılabilecek ve sonuçlar 3 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde açıklanacak.