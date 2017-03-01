01 Mart 2017 Çarşamba 08:00

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TANAP’tan 6 projeye 14 milyon lira destek

Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergahı üzerinde bulunan yerleşimlere olumlu bir katkı sağlamak amacıyla planladığı ‘Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nı uygulamaya başladı.