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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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TANAP’tan 6 projeye 14 milyon lira destek

Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergahı üzerinde bulunan yerleşimlere olumlu bir katkı sağlamak amacıyla planladığı ‘Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nı uygulamaya başladı.

TANAP'tan 6 projeye 14 milyon lira destek
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1850 km’lik uzunluğuyla Türkiye’de 20 il, 67 ilçe ve yaklaşık 600 köyden geçen TANAP, doğrudan yatırım yapmak istediği ve programın öncelik alanları arasında yer alan 6 projeye 14 milyon lira kaynakla destek olacak. TANAP Doğalgaz İletişim A.Ş. ile tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla geçerek programdan fon desteği almaya hak kazanan 6 projeyi uygulayacak kurumlar arasında sözleşmeler imzalandı. 2019 yılında tamamlanması planlanan projeler ve uygulayıcı kurum ile kuruluşlar şöyle:
Habitat Derneği-HABİTAT Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı.
Öğretmen Akademisi Vakfı-Öğretmenin İzinde.
Eskişehir Seyitgazi Belediyesi-Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı-Eğitime Uzanan Yol Projesi.
Türkiye Kalkınma Vakfı Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi ve Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TANAPHabitat DerneğiFrig Vadisi

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