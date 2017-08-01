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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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TBD bilim kurguda iddialı kalemleri bekliyor

Türkiye Bilişim Derneği, (TBD) tarafından gerçekleştirilen "TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması” başvuruları başladı. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve gelenekselleşen bilim kurgu öykü yarışmasına katılmak isteyenler 15 Eylül’e kadar başvurabilecek.

TBD bilim kurguda iddialı kalemleri bekliyor
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Sonuçların 22 Kasım 2017 tarihinde açıklanacağı yarışmada jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.
Yarışmanın, Türkiye’nin bilimkurgu edebiyatında önemli bir boşluğu doldurduğunu vurgulayan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Yarışma ile gençlerimizin hayallerini ve düşünce dünyalarını zorlamak, onların bu vesileyle bilim kurgu gibi etkileyici bir alanda var olmalarını sağlamak istiyoruz. Onların içsel dünyalarını kelimelerin gücü ile tanımak bizi oldukça mutlu ediyor. ‘Hayallerini ne kadar zorlayabilirsin?’ diyor ve buradan herkesi yarışmaya davet ediyorum” dedi. En fazla iki bin sözcükten oluşması istenen öykülerin, Türkçe olması, bilim kurgusal öğelerle hazırlanması ve daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması yanında özgün olması şartları da aranıyor. Yarışmaya, TBD Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında isteyen ve ilgilenen herkes katılabilecek.

 

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TBDTürkiye Bİlişim DerneğiRahmi Aktepe
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