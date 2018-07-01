01 Temmuz 2018 Pazar 08:00

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TBD, ‘Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri’ yarışmasını düzenliyor

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurucusu ve bilişim kelimesinin de aralarında bulunduğu 2 bin 500 bilimsel sözcüğü Türkçe’ye kazandıran Prof. Dr. Aydın Köksal’ın onuruna bilim ödülü veriyor.