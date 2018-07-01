TBD, ‘Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri’ yarışmasını düzenliyor

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ömrünü bilime ve Türkçe’ye adayan Prof. Dr. Aydın Köksal’ın ülkemizin yaşayan bir değeri olduğunu belirterek, “Bilişim alanında özgün bildiri, makale ya da kitap olarak eserleri yayımlanan bilişim uzmanları, 26 Ekim Cuma gününe kadar ‘Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri’ yarışmasına başvurabilirler” dedi. TBD, Kasım ayında gerçekleştireceği “35. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda, “Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü”, “Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü”, “Özgün Yerli Yazılım Ödülü” ve “Yazılım Dışsatım Ödülü” olmak üzere dört ayrı kategoride ödül verecek. Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülü yarışmasına, özgün bildiri, makale ya da kitap olarak yayımlanmış yapıtlarıyla akademisyenler, araştırmacılar ile üniversite ve endüstri kuruluşlarının Ar-Ge bölümlerinde çalışan bilim insanları katılabilecek.