TBD’nin yeni Başkanı Rahmi Aktepe oldu

TBD’nin 31’inci seçimli Olağan Genel Kurulu’nda İlker Tabak, başkanlık görevini Rahmi Aktepe’ye devretti. TBD’nin yeni genel başkanı seçilen Rahmi Aktepe “Türkiye’nin gündemi bilişim olsun istiyoruz” dedi. Aktepe şunları söyledi: “Ülke olarak bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek zorundayız. Türkiye’nin yükselmesi için kimseye muhtaç kalmaması için insana yatırım yapmalıyız. Bilim ve bilişim işte tam da burada öncelikli bir rol üstlenmektedir. Buna ek olarak, ülkemizin içinde bulunduğu iklimi değiştirmeliyiz. Ülke olarak nerede olduğumuzu görmemiz ve bunun için bugünden yarına değişen kararlar yerine tutarlı, şeffaf ve hesap verebilirlik düzeyi yüksek bir iklim yaratmalıyız.”

Genel Kurul’da Gazi Teknopark Genel Müdürü Tuğrul İmer, Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilişim Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, Bilişim Mühendisleri Derneği Başkanı Musa Savaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş de bilişim sektörüne ilişkin görüşlerini paylaştı.



TBD yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Emre Alkin, Globalnet Genel Müdürü Ertan Barut, Başar Bilişim Eko Sanayi Dergisi Genel Müdürü Nuray Başar, Fokus Akademi Genel Müdürü Lütfi Özbilen, Vodafone Türkiye Kamu Satış Kıdemli Müdürü Ceyda Süer, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Adem Şahin, Datamind Kurucu Ortağı Hakan Tarhan, Atasay Kuyumculuk Bilgi Sistemleri Direktörü Ahmet Tosunoğlu, ASELSAN Uydu Görev Yükleri Programı Müdürü Ali Yazıcı, SMT Bilgi ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yener, Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız.