01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.