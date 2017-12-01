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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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TÇMB, 11 milyon Euro’luk fon içerisinde yer alıyor

Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi 80 milyar Euro’ya ulaşıyor.

TÇMB, 11 milyon Euro'luk fon içerisinde yer alıyor
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Türkiye’nin 451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni fırsatlar sunuyor. Yılsonu ihracat hedefi 500 milyon dolar olan, Türkiye ekonomisinin mimarı çimento sektörünün bileşenlerinden oluşan TÇMB’nin Ar-Ge Enstitüsü, HORIZON 2020 programına etkin olarak katılım sağlıyor.
TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün,“HORIZON 2020 programının konularının çimento sektöründe kilit konular olarak kabul edilen çevresel etkilerin azaltılması alanlarında atık kullanımı, enerji verimliliği ve CO2 salınımı azaltılması gibi öncelikli Ar-Ge konuları arasında bulunması projede yer almamız için hedef haline gelmiştir. Programda partner olarak yer aldığımız ‘Sürdürülebilir Kaynak Yoğun Endüstriler için Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi’ projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. 4.5 yıl sürecek olan proje, 2015 yılı Eylül ayında başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Projede TÇMB Ar-Ge Enstitüsü 542 bin 500 Euro’luk fon alacaktır. Toplam bütçe yaklaşık 11 milyon Euro’dur” dedi. 
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TCMBİnovasyon Çerçeve ProgramıHORİZON
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