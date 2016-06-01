﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
Bu haber 4410 kez okundu.

TEB Arval’den KOBİ’lere çözümler

TEB ve BNP Paribas Grup ortak iştiraki olan, operasyonel kiralama ve filo yönetimi şirketi TEB Arval, KOBİ’lere özel, avantajlı araç kiralama hizmetlerini içerisinde barındıran TEB ARVAL KOBİ ÇÖZÜMLERİ’ni tanıttı.

TEB Arval'den KOBİ'lere çözümler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

KOBİ’leri operasyonel kiralamanın avantajlarıyla tanıştıracak olan proje anında teklif, otomatik kredi, hızlı teslimat ve segmente özel ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla operasyonel kiralama sektöründe yaklaşık 252.000 filo sayısına ulaşan TEB Arval, KOBİ segmentinde 2020 yılı sonuna kadar 10.000 araç kiralamayı hedefliyor.  Proje kapsamında sayısı 1 ile 10 arası araca sahip firmalara butik operasyonel kiralama ve filo yönetimi hizmeti sunulacak.
TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, TEB Arval’ın halihazırda 1.200 müşterisine 16.000’den fazla araç kiraladığını hatırlatarak, geçen seneye kıyasla yüzde 18 oranında büyüme kaydettiklerinin altını çizdi.
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “TEB ARVAL KOBİ ÇÖZÜMLERİ kapsamında ‘Anında Teklif-Otomatik Kredi-Hızlı Araç teslimi’ ile müşterilere daha hızlı cevap verilmesi sağlanacak. Projenin TEB müşterilerine geniş kapsamlı finansal çözümler sunmasını ve TEB Arval’in KOBİ segmentindeki filo büyümesine katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TEBTEB AvralKobiTEB ARVAL KOBİ ÇÖZÜMLERİPhilippe ChabertTEB KOBİTurgut Boz

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku