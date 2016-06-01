TEB Arval’den KOBİ’lere çözümler

KOBİ’leri operasyonel kiralamanın avantajlarıyla tanıştıracak olan proje anında teklif, otomatik kredi, hızlı teslimat ve segmente özel ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla operasyonel kiralama sektöründe yaklaşık 252.000 filo sayısına ulaşan TEB Arval, KOBİ segmentinde 2020 yılı sonuna kadar 10.000 araç kiralamayı hedefliyor. Proje kapsamında sayısı 1 ile 10 arası araca sahip firmalara butik operasyonel kiralama ve filo yönetimi hizmeti sunulacak.

TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, TEB Arval’ın halihazırda 1.200 müşterisine 16.000’den fazla araç kiraladığını hatırlatarak, geçen seneye kıyasla yüzde 18 oranında büyüme kaydettiklerinin altını çizdi.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “TEB ARVAL KOBİ ÇÖZÜMLERİ kapsamında ‘Anında Teklif-Otomatik Kredi-Hızlı Araç teslimi’ ile müşterilere daha hızlı cevap verilmesi sağlanacak. Projenin TEB müşterilerine geniş kapsamlı finansal çözümler sunmasını ve TEB Arval’in KOBİ segmentindeki filo büyümesine katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.