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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
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TEB, Fintech Future Four ile yüksek girişimci fikirleri bekliyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye’den bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin çıkması amacıyla finans teknolojisi konusunda fikir ve projeleri olan start-uplara özel yepyeni bir destek programı başlattı.

TEB, Fintech Future Four ile yüksek girişimci fikirleri bekliyor
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TEB Fintech Future Four Programı bankacılık ve finans sektörünün problem ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten, takım haline gelmeyi başarmış, yaratıcı fikirler üretmeyi hedefleyen girişimcileri bekliyor. TEB Özel Melek Yatırım Platformu üzerinden başvuruların alındığı TEB Fintech Future Four Programı’na, yenilikçi finans teknolojisi fikirlerine sahip takımlar, 20 Ekim’e kadar Türkçe veya İngilizce olarak başvuru yapabilecek. Program kapsamında TEB, start-up’ların fikirlerini filizlendirmek için gereken finansal destek ve ticarileşme sürecinde gereken danışmanlık desteğini sunarak girişimcilerin kendi şirketleri ile dünya çapında başarıya ulaşmasını hedefliyor. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Sektör olarak hayalini kurduğumuz gelecek vizyonu bizce bankalar ve start-up’ların birlikte çalıştıkları, start-up’ların yaratıcılıklarını ortaya koydukları işbirlikçi inovasyon modeliyle mümkün olabilir” dedi. 
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