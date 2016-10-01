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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
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TEB Nakit Yönetimi’ne iki uluslararası ödül

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor.

TEB Nakit Yönetimi'ne iki uluslararası ödül
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İngiltere’nin en önemli ödül organizasyonlarından biri olan Best Business Awards tarafından ‘Müşteri Odaklılık (Best Customer Focus)’ kategorisinde ödüle layık görülen TEB,  Asya pazarında faaliyet gösteren bankalar arasında en yenilikçi proje ve uygulamaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından da ‘Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildi. Şirketlerin finans süreçlerini teknolojik gelişmelerle buluşturarak kolaylaştırmayı ve bu sayede katmadeğer yaratmayı hedeflediklerini belirten TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, yenilikçi ürün ve hizmetlerinin başarısının gerek yurtiçinde gerekse uluslararası alanda tescillenmiş olduğunu söyledi. Henden, “Müşterilerimize finansal işlemleri için sadece bankacılık hizmeti değil, nakit yönetimi danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Geliştirdiğimiz tahsilat, ödeme ve bilgi servislerimizle müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu değerli ödüllere layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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