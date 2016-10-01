TEB Nakit Yönetimi’ne iki uluslararası ödül

İngiltere’nin en önemli ödül organizasyonlarından biri olan Best Business Awards tarafından ‘Müşteri Odaklılık (Best Customer Focus)’ kategorisinde ödüle layık görülen TEB, Asya pazarında faaliyet gösteren bankalar arasında en yenilikçi proje ve uygulamaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından da ‘Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildi.

Henden, “Müşterilerimize finansal işlemleri için sadece bankacılık hizmeti değil, nakit yönetimi danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Geliştirdiğimiz tahsilat, ödeme ve bilgi servislerimizle müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu değerli ödüllere layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.