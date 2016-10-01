01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00

Bu haber 9766 kez okundu. TECHIN2B–TECH ARENA: ‘Teknoloji Temelli Girişimcilik’ ‘Teknoloji Temelli Girişimcilik’ konusunda teknoloji sahipleri ile yatırımcıları biraraya getiren TECHIN2B–TECH ARENA başlıklı 2 günlük etkinlik İTÜ’de gerçekleştirildi.

Etkinlik, “Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer İşbirliği Platformu” çerçevesinde hayat bulurken proje Sabancı Üniversitesi’nin liderliğinde; Koç, İTÜ, Yıldız Teknik ve Şehir Üniversitesi’nin yanısıra LES Türkiye’den oluşan (Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği) konsorsiyum tarafından destekleniyor. Projeye Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yıldız Teknopark, İstanbul Üniversitesi TTO ve İstanbul Teknokent A.Ş.’de iştirak ediyor. Etkinlikte platformun amacını ve yürüttükleri çalışmaları anlatan Sabancı Üniversitesi’nden İclal Arguç, “İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programı kapsamında hayata geçen Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transferi İşbirliği Platformu ile üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin birlikte faydalanacağı bir rekabet öncesi işbirliği ağı kurmayı hedefliyoruz” dedi. Teknoloji Transfer Ofisleri’nde en önemli sorunun ürünün ticarileşmesi olduğunu aktaran Arguç, işbirlikleri ile ticarileşmenin sağlanması için pazar araştırmaları, eğitimler ve işbirlikleri sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.