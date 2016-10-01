﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
Bu haber 9766 kez okundu.

TECHIN2B–TECH ARENA: ‘Teknoloji Temelli Girişimcilik’

‘Teknoloji Temelli Girişimcilik’ konusunda teknoloji sahipleri ile yatırımcıları biraraya getiren TECHIN2B–TECH ARENA başlıklı 2 günlük etkinlik İTÜ’de gerçekleştirildi.

TECHIN2B–TECH ARENA: ‘Teknoloji Temelli Girişimcilik'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Etkinlik, “Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer İşbirliği Platformu” çerçevesinde hayat bulurken proje Sabancı Üniversitesi’nin liderliğinde; Koç, İTÜ, Yıldız Teknik ve Şehir Üniversitesi’nin yanısıra LES Türkiye’den oluşan (Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği) konsorsiyum tarafından destekleniyor. Projeye Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yıldız Teknopark, İstanbul Üniversitesi TTO ve İstanbul Teknokent A.Ş.’de iştirak ediyor. Etkinlikte platformun amacını ve yürüttükleri çalışmaları anlatan Sabancı Üniversitesi’nden İclal Arguç, “İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programı kapsamında hayata geçen Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transferi İşbirliği Platformu ile üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin birlikte faydalanacağı bir rekabet öncesi işbirliği ağı kurmayı hedefliyoruz” dedi. Teknoloji Transfer Ofisleri’nde en önemli sorunun ürünün ticarileşmesi olduğunu aktaran Arguç, işbirlikleri ile ticarileşmenin sağlanması için pazar araştırmaları, eğitimler ve işbirlikleri sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TECHIN2B–TECH ARENATeknoloji Temelli GirişimcilikFikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transfer İşbirliği PlatformuSabancı Üniversitesiİclal Arguçİstanbul Kalkınma Ajansıİstanbul TeknokentKobi NedirKobi GirişKobi BaşvuruKobi TanımıKobi Kre

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku