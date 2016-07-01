Tedarik Sanayisi’nin şifresi ‘Yenileme Pazarı’ ile çözülecek
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2003 yılında bin kişiye düşen araç sayısı 95 iken bu rakam 2014 sonu itibariyle 173 oldu.
Kanca, “Türkiye’nin 2014 yılındaki toplam Yenileme Pazarı geliri 4 milyar 514 milyon dolar iken 2015 yılında 4 milyar 740 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Büyük sürprizler ve ekonomik dalgalanmalar olmadığı müddetçe 2021 yılında bu rakamın yüzde 5’lik bir büyüme ile yaklaşık 6 milyar 350 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.