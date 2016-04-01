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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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TeknoSA ile 8 yılda 15 bin kadın teknolojiyi öğrendi

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri TeknoSA, toplumun kalkınmasında önemli rolü olan kadınların, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojiyi etkin kullanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine,

TeknoSA ile 8 yılda 15 bin kadın teknolojiyi öğrendi
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kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında başlattığı “Kadın İçin Teknoloji” projesi ile kadınlara ücretsiz teknoloji eğitimi fırsatı sunmaya devam ediyor. Başladığı günden bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde, 58 ilde 15 bin kadının hayatına dokunan proje ile kadınların, başta çocukları, torunları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işlemleri yapabilmeleri mümkün oluyor.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TeknosaKadın İçin Teknoloji

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