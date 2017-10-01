Tekstilde dönüşümü sağlayacak Ar-Ge’nin beyin takımı yetişiyor

Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Dünya artık Sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en önemlisini burada atıyoruz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite-sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Proje kapsamında; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında üretime yönelik insanlar yetiştirmek üzere “Mühendislik Yönetimi” yüksek lisans programı açılıyor. Açılacak program çerçevesinde İTHİB üyesi şirketlerin Ar-Ge ve Üretim Mühendisi ihtiyacı karşılanmış olacak. Program iki yıllık lisansüstü olarak uygulanırken programa katılacak adaylar İTHİB üyesi şirketler tarafından belirlenecek. Belirlenen adaylar eğitim süresince ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya devam edecekler. Programa katılacak adaylar, şirketler tarafından üç aylık bir iş sürecinden sonra seçilecek ve BAU’nun mülakat sürecinden sonra programa katılacaklar. Program çerçevesinde Mühendislik Yönetimi, Tekstile Giriş, Teknik Tekstiller, Proje Yönetimi ve Fabrika Uyarlamaları, Araştırma Metotları, Teknik Elyaflar ve İplikler, Teknik Tekstil Yapıları, Teknoloji Yönetimi, Ürün Geliştirme ve Süreç Yönetimi, Nanoteknoloji, Kalite Yönetimi gibi dersler alacak olan öğrenciler programdan tezli veya tezsiz mezun olabilecekler.

Programın diğer akademik ortağı olan Aechen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü iştiraki İTA İstanbul, program kapsamında bazı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi ve öğrencilerin ilk yılın sonunda yaz programı çerçevesinde eğitimini üstleniyor.