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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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Tekstilkent’in yeni Başkanı Yaşar Küçükçalık

Türkiye tekstil sektörüne evsahipliği yapan Tekstilkent’in 5. Tekstilkent Olağan Genel Kurulu’nda yönetim değişikliği yaşandı.

Tekstilkent'in yeni Başkanı Yaşar Küçükçalık
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Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Yaşar Küçükçalık, Başkan seçildi. Yaşar Küçükçalık, tüm üyelerin güçbirliği ile Tekstilkent’te yeni bir çağ açmak istediklerini söyledi.
Küçükçalık, “Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk. Ve şimdi de sesimizi Tekstilkent’e taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Tekstilkent’in sorunlarına çözüm önerisi sunmak hepimizin görevi. Her şey çok yeni, önümüzde uzun ve heyecanlı bir dönem bizi bekliyor. 500 dönüm arazinin ve 4000’den fazla işyerinin çözüm bekleyen sorunları var. Hepsine çözüm üretebilmek bizim görevimiz. Çözüm odaklı planlarımızı bir an önce yürürlüğe koymalı ve çok çalışmalıyız. Bu görevi bize emanet eden herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TekstilkentYaşar KüçükçalıkTETSİAD

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